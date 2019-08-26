Son Dakika Haberleri: gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu
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gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu

27 dakika önce

Hastanenin Başhekimi Serap Baş, "Yaklaşık 57 hastamız vardı.

gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu, System.String[]

Hastanenin Başhekimi Serap Baş,

"Yaklaşık 57 hastamız vardı. Hepsini başarıyla tahliye ettik. Şu an herhangi bir sıkıntı yok."

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin diyaliz merkezinin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle diyaliz merkezinde bulunan 57 hasta tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

"57 HASTAMIZI BAŞARIYLA TAHLİYE ETTİK"
Çukurçeşme Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin diyaliz merkezinin bahçesinde bulunan trafoda, saat 11.00 henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Diyaliz merkezindeki yaklaşık 57 hasta tahliye edilerek, hastanenin ana binasına götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar tahliye edilirken, trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

"57 HASTAMIZI BAŞARIYLA TAHLİYE ETTİK"
Hastanenin başhekimi Serap Baş, "Trafoda yangın çıktı, bu da bizim oradaki binamızın etkilenmesine sebep oldu. Yaklaşık 57 hastamız vardı. Hepsini başarıyla tahliye ettik. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar da soğutma çalışmalarını başlattılar ama korktuk.  Bu konuda ciddi bir deneyimimiz var. Hastane içinde kendi arama kurtarma ekibimizi kurmuştuk. Hızlı tahliyeleri daha önce de burada tatbikatlarını yapmıştık. Onları uyguladık. Hastalarımız da çalışanlarımızda bu durumdan etkilenmedi." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Genel ve detaylar
- İtfaiye ekipleri müdahale
-Başhekim röportaj


Gaziosmanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:29 Kaynak: DHA
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