GAZİOSMANPAŞA'DA HIRSIZLARDAN SATIRLI TEHDİT - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİOSMANPAŞA'DA HIRSIZLARDAN SATIRLI TEHDİT

01.07.2022 13:25
GAZİOSMANPAŞA'DA HIRSIZLARDAN SATIRLI TEHDİT

GAZİOSMANPAŞA'DA sabah erken saatlerde elektrik malzemeleri satılan iş yerine gelen 5 kişi yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çaldı.

GAZİOSMANPAŞA'DA sabah erken saatlerde elektrik malzemeleri satılan iş yerine gelen 5 kişi yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çaldı. O anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansırken, hırsızlardan biri uyarıda bulunan mahalle sakinini satır göstererek tehdit etti.

Olay sabah 05.00 sıralarında Akdeniz Caddesi'nde bulunan elektrik malzemeleri satışı yapılan iş yerinde yaşandı. İddiaya göre 5 kişi iş yerinin kepenklerini keserek içeriye girdi. İçeride bulunan elektrik malzemelerini iş yerine yanaştırdıkları araca yükselmeye başladı. O sırada sokaktan geçen bir kişi, hırsızlığı görünce engel olmaya çalıştı. Çaldıkları malzemeleri araca yükselmeye devam edenlerden biri eline aldığı satırla kendisini uyaran kişinin üzerine yürüdü. Kişiler, çaldıkları elektrik malzemeleri ile kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin hırsızlık yapan kişileri yakalama çalışmaları başladı.

"MAL GİTTİ CANIMIZ YANDI AMA İNSANLARA BİR ŞEYLER OLABİLİRDİ"

İş yeri sahibi Saim Karakaya, " 5 kişi dükkana giriyor, kepenkleri kağıt gibi yırtıp atıyorlar. 100-150 bin lira malzemeyi araçlarına yüklüyorlar. O sırada alarm devreye giriyor, burada esnaf arkadaşlar var. Onlarda tepki vermek için 'hayırdır ne oluyor' tarzı bir şeyler söylüyor. Silah doğrultuyorlar insanların üstüne yürüyor. Çok rahat bir şekilde 'ben keserim, bu hırsızlığı yaparım' imajı oraya koyuyorlar. Mal gitti canımız yandı ama insanlara bir şeyler olabilirdi" dedi.

- İstanbul
YORUMLAR
500
Son dakika... DENİZ KAPLUMBAĞASI ÖLÜ BULUNDU Son dakika... DENİZ KAPLUMBAĞASI ÖLÜ BULUNDU Yılmaz Güney Gençlik Merkezi, kız öğrenci yurdu oluyor Yılmaz Güney Gençlik Merkezi, kız öğrenci yurdu oluyor
Kaynak: DHA

Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA HIRSIZLARDAN SATIRLI TEHDİT - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:22 Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:18 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya mesajı verdi: Her şey onların kucağında, elimizde kapı gibi belgeler var, gereğini yaparız
13:13 Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile olan sözleşmesini feshetti
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 13:29:13. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA HIRSIZLARDAN SATIRLI TEHDİT - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement