Gaziosmanpaşa'da Husumetli Kişiye Saldırı: Darp ve Silahlı Yaralama - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Husumetli Kişiye Saldırı: Darp ve Silahlı Yaralama

28.07.2023 10:29

Gaziosmanpaşa'da sokakta yürüyen bir kişi, husumetlileri tarafından saldırıya uğradı. Şahıslar, önce darp ettikleri kişiyi daha sonra silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.

Gaziosmanpaşa'da husumetli oldukları kişiye 4 kişi birden saldırdı... O anlar kameradaSokak ortasında karşılaştığı husumetlisini önce darp etti sonra silahla yaraladı
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da sokakta yürüyen bir kişi karşılaştığı husumetlileri tarafından saldırıya uğradı. Yumruk ve tekmelerle husumetlisine saldıran şahıslardan birisi darp ettikleri şahsı silahla yaraladıktan sonra araca binerek oradan uzaklaştı. Yaşanan korku dolu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen bir kişi, iddiaya göre husumetlileri ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan sözlü tartışma sonrası şahıs, husumetli olduğu 4 kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Bununla yetinmeyen şahıslardan birisi tekme ve yumruklarla saldırdığı husumetlisine silahla ateş açtı. Silahla yaraladıktan sonra etrafa tehditler savuran şahıs daha sonra beraberindekilerle birlikte araca binerek olay yerinden uzaklaştı.Sokak üzerinde güpegündüz yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahıslar husumetlisini tekme ve yumrukla saldırırken, daha sonra şahıslardan birisinin elindeki silahla husumetlisini yaraladığı görülüyor.Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA
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Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Husumetli Kişiye Saldırı: Darp ve Silahlı Yaralama - Son Dakika
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