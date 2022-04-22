Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik durma noktasına geldi

22.04.2022 16:17
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik durma noktasına geldi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da arıza yapan İETT otobüsü yüzünden trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da arıza yapan İETT otobüsü yüzünden trafik durma noktasına geldi. Trafikte yaşanan yoğunluğu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arıza yapan İETT otobüsü yolda kaldı. Arızadan dolayı trafik akışı tek şeritten sağlanırken caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğun trafikten bunalan araç sürücüleri korna çalarak tepki gösterdi. İETT otobüsünün ilerlemesi için yol yardım ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken o anları vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

(iHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika


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