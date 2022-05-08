Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

08.05.2022 16:28

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştı.

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Yenimahalle Mahalle Cebeci Caddesi ile Hekimsuyu Caddesinin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre 36ES seferini yapan M.T idaresindeki 34 ZB 1254 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, 34 RL 0662 plakalı otomobil ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, yaralanan 3 kişiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Son dakika haberleri | İETT OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI; 3 YARALI Son dakika haberleri | İETT OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI; 3 YARALI Son dakika haberleri: İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Son dakika haberleri: İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa, Otomobil, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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