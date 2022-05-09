Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

09.05.2022 00:57
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle Cebeci Caddesi ile Hekimsuyu Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre 36ES seferini yapan M.T. idaresindeki 34 ZB 1254 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, 34 RL 0662 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan 3 kişiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Gaziosmanpaşa, Otomobil, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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