GAZİOSMANPAŞA'DA İETT OTOBÜSÜ ÖNCE YAYAYA SONRA KALDIRIMDAKİ MOTOSİKLETLERE ÇARPIP KAÇTI

Mustafa Mert KARACA - Uğur ŞAHİN - Ahmet YEŞİLMEN İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da bir İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Otobüs şoförü daha sonra kaldırıma çıkarak park halindeki motosikletlere ve elektrik direğine de çarparak olay yerinden kaçtı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 6 Ekim Perşembe günü akşam saatlerinde İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Daha sonra park halindeki iki motosiklete ve ardından kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği 4 katlı apartmanın ikinci katının balkonuna dayandı. Kazadan sonra aracından inen İETT şoförü, panikleyerek aracını bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yayaya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının bacağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından, olay yerinden kaçan İETT şoförünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Otobüsün çarptığı motosikletlerden birinin sahibi Tayfun Ege, Araç karşı yönden geliyordu, karşıya geçen yayayı ezdi. Çevredeki esnaf bağırınca İETT şoförü panik yaptı ve burada duran iki motosikleti devirdi. Daha sonra da direğe çarptı ve olay yerinden kaçtı. İki motosiklette de maddi hasar oluştu. Yaya da hastaneye kaldırıldı dedi.

Diğer motosikletin sahibi kurye Mükremin Çiçek ise, Kapı önüne çıktığımda İETT otobüsü hızlı bir şekilde geliyordu. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir abimize çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı, ardından direğe çarptı ve direk binaya yaslandı. O sırada burada olan iki motosikletimiz devrildi ve hasar gördü. O sırada biz şoka girdik. Otobüs şoförünün yanına gidelim dedik ama, bir anda ortalıktan kaybolmuş diye konuştu.

Esnaf Erman Kaya, Otobüs karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa çarptı. Daha sonra önce motorlara vurdu, ardından direğe vurdu. Devrilen direk apartmana doğru yıkıldı. Vatandaşa yardıma koştuk, geri döndüğümüzde şoför bir iki dakika etrafa baktı ve ortadan kayboldu. Muhtemelen kaçtı diye düşünüyoruz. Haliyle korktu, yaya başından yaralıydı ve kırıkları vardı. Ambulans geldi ve hastaneye götürüldü dedi.