- Gaziosmanpaşa'da ihtiyaç sahibi ailelere 40 bin koli erzak desteği - Son Dakika

- Gaziosmanpaşa'da ihtiyaç sahibi ailelere 40 bin koli erzak desteği

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sosyal yardımlarını yoğunlaştırdı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın talimatıyla alımına başlanan 40 bin erzak kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerini sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, düzenli olarak yaptığı erzak yardımlarını korona virüs nedeniyle yoğunlaştırdı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın talimatıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu süreçte ekonomik yönden destek olmak amacıyla 40 bin erzak kolisi hazırlanıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ise 9 ekip 22 personel ile erzak dağıtımını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

"Ullah devletimizi başımızdan eksik etmesin"

Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi ve web sitesi üzerinden başvuran vatandaşlara, ihtiyaç durumlarına göre gelir durumları incelenerek erzak yardımları yapılıyor. Yardımı eline ulaşan vatandaşlardan Faik Biçek, "İlgi ve alakaları için çok teşekkür ederim. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Annem için istemiştim. Telefonla istendiğini duydum ve aradım. İlgililer hemen cevap vererek gönderileceğini söylediler. İki defa aradılar ve geldi" dedi.