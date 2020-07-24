Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi 615 Sokak'ta, boşanma meselesi sebebiyle iki aile arasında tartışma çıktı. Taraflardan birinin çiftin boşanmasına karşı çıktığı, diğerini ise çiftin ayrılmasını istediği öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirinin otomobillerinin camlarını kırdı. Kavgaya karışan S.Ç. isimli kişinin elindeki silahla etrafa ateş etmesiyle damadın babası ve sokakta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanenin acil servis bölümünde tedbir amaçlı polis zırhlı araçları ve çevik kuvvet ekipleri hazır bekletildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 05:47

Kaynak: AA

Son Dakika

Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı

Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı

Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz

Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı

Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu

Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi

Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim

Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi

Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu