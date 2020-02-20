Gaziosmanpaşa'da iki otomobilin üzerine devrilen asfalt yüklü kamyon kaldırıldı - Son Dakika

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Gaziosmanpaşa'da iki otomobilin üzerine devrilen asfalt yüklü kamyon kaldırıldı
6 saat önce
Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak iki otomobilin üzerine devrilen İBB'ye ait asfalt yüklü kamyon belediye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak iki otomobilin üzerine devrilen İBB'ye ait asfalt yüklü kamyon belediye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla kaldırıldı.
Belediye ekiplerinin çalışması sırasında trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta "Büyükşehir Beledisine ait asfalt yüklü bir kamyon. Rampa üzerinde trafik durunca durdu. Kontrolünü sağlayamadı. Geriye kaydı. Geriye kayma esnasında bir kazaya sebebiyet verdi. Çok şükür kaza ucuz atlatıldı. Herhangi bir vatandaşımıza ya da sürücümüze bir yaralanma olmadı. Büyükşehir camiasına geçmiş olsun. Ucuz atlatıldığı için de şükrediyorum. " dedi.
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