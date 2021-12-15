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Gaziosmanpaşa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

15.12.2021 07:58

Gaziosmanpaşa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı Gaziosmanpaşa Küçükköy'de iki servis minibüsünün kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Küçükköy'de iki servis minibüsünün kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın olduğu noktada ise trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 06.45'te Gaziosmanpaşa Küçükköy Karayolları Mahallesi Elma Bahçesi Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.T. idaresindeki 34 LAG 066 plakalı servis minibüsü ile H.T. idaresindeki 34 LOF 252 plakalı kavşağa girdikleri esnada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 LOF 252 plakalı servis minibüsü yan yattı.

1 kişi yaralandı

Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, yaralanan 1 kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Yaşanan kaza nedeniyle kavşak ve civarında trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Gaziosmanpaşa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa, Küçükköy, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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