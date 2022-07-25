Gaziosmanpaşa'da imalathanede çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da imalathanede çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

25.07.2022 23:18
Gaziosmanpaşa'da imalathanede çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Gaziosmanpaşa'da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gaziosmanpaşa'da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Mahallesi Begonya Sokak'taki üç katlı binanın bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katta mahsur kalan 3 kişi ve 1 köpek yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenenler tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, polis ekipleri sokağı kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın sırasında dükkanın içinde park halinde bulunan bir araç da zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da imalathanede çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

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