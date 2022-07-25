Merkez Mahallesi Begonya Sokak'taki üç katlı binanın bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da imalathanede çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

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