GAZİOSMANPAŞA'da, inşaatta hafriyat kamyonu devrildi. Kamyon şoförü yaralandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Şantiyede hafriyat kamyonu devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonun içinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ - Son Dakika