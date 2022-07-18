GAZİOSMANPAŞA'DA İNTERNETTEN ARAÇ KİRALAMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİOSMANPAŞA'DA İNTERNETTEN ARAÇ KİRALAMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

18.07.2022 09:26

GAZİOSMANPAŞA'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü tatil için şehir dışına çıkmak isteyen bir kişi, 7 günlüğüne internetten araç kiralamak istedi.

GAZİOSMANPAŞA'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü tatil için şehir dışına çıkmak isteyen bir kişi, 7 günlüğüne internetten araç kiralamak istedi. İletişime geçtiği firma tarafından 9 bin TL dolandırıldığını öne süren kişi, firmadan şikayetçi oldu.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde ikamet eden tekstil işçisi Cengiz Aydemir, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan cumartesi günü ailesiyle tatile çıkmak için araç kiralamak istedi. İnternet kısa bir araştırma yapan Aydemir, bir araç kiralama firmasıyla iletişime geçti ve firma yetkilileriyle görüştükten sonra 3 bin TL parayı verilen hesaba gönderdi. Daha sonra firmadan aranan Aydemir'e ailesinin sigortalanması için 6 bin 200 TL paranın da gönderilmesi istendi. Aydemir, firma tarafından verilen banka hesabına söylenen miktarı da gönderdi. Kısa bir süre sonra firma tarafından Aydemir'e, işlemde bir yanlışlık olduğu söylenerek, yeniden 6 bin 200 TL parayı hesaplarına gönderilmesi istendi.

Durumdan şüphelenen Aydemir, parayı yatıramayacağını ve araç kiralamaktan vazgeçtiğini söyleyerek, toplam olarak göndermiş olduğu 9 bin 200 TL parayı geri istedi. İddiaya göre firma tarafından bu talep geri çevrildi. Dolandırıldığını anlayan Cengiz Aydemir polis merkezi amirliğine ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, firma yetkililerinden şikayetçi oldu.

"PARAMI GERİ VERMEDİLER, ARACI TESLİM ETMEDİLER"

Yaşananları anlatan Cengiz Aydemir, "Kurban Bayramı'nın ilk günü ailemle birlikte tatil için Kastamonu'ya gitmek için araç kiralamak istedim. İnternet üzerinden bir araç firması ile iletişim geçerek 7 günlüğüne araç kiraladım. Firma ile anlaşıp hesaplarına 3 bin TL para yolladım. Aracın akşam saat 18.00'da teslim edileceğini söyledi. Daha sonra firmadan başka biri beni arayarak ailemin güvenliği açısından sigorta yapmak için 6 bin 200 TL parayı hesaplarına yatırmam gerektiğini söyledi. Ben de güvendim son istenen miktarı da hesaplarına yatırdım. Akabinde bu arkadaşlar tekrar benimle iletişime geçerek işlemi yanlış yaptığımı ve tekrar hesaplarına 6 bin 200 TL para yatırmamı istediler. Ben de durumdan şüphelenerek kendilerine parayı yatıramayacağımı ve toplamda yatırmış olduğum 9 bin 200 TL parayı geri istedim. Ondan sonra çeşitli bahanelerle parayı geri veremeyeceklerini ve aracın teslim edilemeyeceğini belirttiler. Hatta bana hesaplarına tekrar 6 bin 200 TL yatırdığım takdirde 12 bin TL ödeme yapacaklarını ve kiraladığım aracında akşam saatlerinde teslim edileceğini söylediler. Bunun üzerine ilk önce polis merkezi amirliğine daha sonra ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek firma ve iki yetkilisinden şikayetçi oldum. Burada savcımız bana, bu firmanın bizi dolandırdığını söyledi" dedi.

"TATİLE GİDEMEDİK, ÇOCUKLARIM MAĞDUR OLDU"

Aydemir, iletişime kurduğu iki firma yetkilisinin mesajlaşma uygulamasındaki profil fotoğraflarının iki iş insanına ait olduğunu, bu kişilerin fotoğraflarını kullanarak güven sağladıklarını söyledi. Bu kişilerin aynı yöntemle inşaları dolandırmaya devam ettiklerini belirten Aydemir, "Bayram bitti ama bu kişiler halen internet üzerinden insanları dolandırmaya devam ediyorlar. Bu da benim çok zoruma gidiyor. Biz tatile gidemedik, çocuklarım mağdur oldu. Bütün paramı onlara kaptırdım. Kelimelerle ifade edilmez bir sıkıntı var içimde. Aile içinde bir huzursuzluk başladı. Yaşadığımız olayın stresi ile ailemin üzerine çok gidiyorum. Çok üzgünüm. Ben dolandırıldım, başka arkadaşların dolandırılmasını istemiyorum. Bundan sonra asla internetten alışveriş yapmam, bir ceket bile almam. Bırak ceketi kendime iç çamaşırı bile almam. Bayramımız birinci gününden itibaren zehir gibi geçti. Kurban kestim ama kurbanımın bile tadını alamadım. Ben devletimizden bu insanların bir an önce yakalanmalarını istiyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA KAZA SONRASI KAVGA Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA KAZA SONRASI KAVGA Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA İNTERNETTEN ARAÇ KİRALAMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:05 Mostafa Mohamed kiralandı! Galatasaray transferi tek bir şartla kabul etti
09:49 Koca fil, evladı için kendisini kaybetti! Orman görevlileri yanına gidince anladı
09:49 Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ve şef Arda Türkmen bebek bekliyor
09:45 Akaryakıtta düşüş dönemi! Bu gece benzin fiyatına indirim geliyor
09:31 17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti Vegas'ta evlendi
09:22 Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu
09:05 Sarıyer'de sahilde ceset bulundu! Ekipler cenazeye halat yardımıyla ulaşabildi
09:07 Seçim anketlerinden Erdoğan ve Bahçeli'yi tedirgin eden sonuçlar: Cumhur İttifakı 17 puan geriye düştü
09:08 Kırmızı bültenle aranıyordu! Azat Kendal kod adlı PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz öldürüldü
08:50 Nesli tükenme tehlikesindeki Fırat kaplumbağası Adıyaman'da balıkçılar tarafından görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 10:09:32. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA İNTERNETTEN ARAÇ KİRALAMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement