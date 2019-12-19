Gaziosmanpaşa'da iple kurtarılan hamile kadının kocası konuştu - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da iple kurtarılan hamile kadının kocası konuştu

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında üst katlardan ip sarkıtılarak kurtarılan 6 aylık hamile Azeri vatandaşı Günel Hüseyinova (22) ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında üst katlardan ip sarkıtılarak kurtarılan 6 aylık hamile Azeri vatandaşı Günel Hüseyinova (22) ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur kaldığı evinin penceresinden ip sarkıtılarak kurtarılan Günel Hüseyinova'nın eşi Adil Kazımov, 'Bana telefon açtılar, yangın olduğunu söylediler, ben de hemen koşarak geldim tabii. Panik yapınca hemen kapıyı açmış duman içeri girince de arka tarafa cama koşmuş hemen. Atlamak istemiş, komşular ipi uzatınca ipe tutunmuş, altta da yorgan açmışlar onun üstüne atlamış ama iyi şu anda bir şeyi yok" dedi.

Eşinin 6 aylık hamile olduğunu belirten Adil Kazımov, "Kendisi ve çocuğun durumu iyi. Ben ilk gördüğümde ağlıyordu, konuşamıyordu. Evin yandığını söylüyordu, bizim evin yandığını söylüyordu ama yangın aşağıdaydı. Ama şu anda iyi biraz korktuğu için. Kurtaranları tanıyorum ama o panikle seçemedim kim olduklarını tutanları, kendilerini göreceğim" şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa'da iple kurtarılan hamile kadının kocası konuştu

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:44 Kaynak: DHA
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