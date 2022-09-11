GAZİOSMANPAŞA'DA İŞ HANINA SANAL KUMAR BASKINI - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA İŞ HANINA SANAL KUMAR BASKINI

11.09.2022 13:40
GAZİOSMANPAŞA'DA İŞ HANINA SANAL KUMAR BASKINI

GAZİOSMANPAŞA'da iş hanına yapılan baskında sanal kumar oynadığı tespit edilen 30 şüpheliye toplam 54 bin 570 lira para cezası kesildi.

GAZİOSMANPAŞA'da iş hanına  yapılan baskında sanal kumar oynadığı tespit edilen 30 şüpheliye toplam 54 bin 570 lira para cezası kesildi.

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde geçen perşembe, bir iş hanı içinde sanal kumar oynandığını tespit eden polis, operasyon düzenlendi. 37 kişiyi gözaltına alan polis 30 şüphelinin bilgisayar masasında sanal kumar oynadığını tespit etti.  Mekanda yapılan aramada ele geçirilen 59 adet dizüstü bilgisayar, 15 adet bilgisayar kasası, 16 adet mönitör, 5 adet çarkıfelek, 2 adet internet dağıtım cihazı, 1 adet televizyon ve pos cihazına el konuldu. Sanal kumar oynatılan mekanın, kamera sistemleri ile giriş çıkışları denetlendiği ve asansör sistemini de uzaktan bilgisayar ile kontrol edildiği tespit edildi.

Sanal kumar oynadığı tespit edilen 30 şüpheliye kişi başı bin 819 lira olmak üzere toplam 54 bin 570 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu 1 şüpheli hakkında ise "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken,  ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

Görüntü dökümü

-Sanal kumar oynarken yakalanan şüpheliler polis kamerası


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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA İŞ HANINA SANAL KUMAR BASKINI - Son Dakika

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