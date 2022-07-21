Gaziosmanpaşa'da kablo hırsızlığı yapan şüpheli bir polisi yüzünden yaraladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binaya ait kabloları çalan şüpheli şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplere mukavemet gösteren şüpheli, bir polisi yüzünden yaraladı. Takviye ekiplerle birlikte gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "İşyerinden Hırsızlık" suçu ile ilgili Gaziosmanpaşa ilçesinde yürütülen çalışmalarda, 20 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki atıl durumdaki belediyeye ait binadan şüpheli bir şahsın elinde poşet ile çıktığı görüldü. Edinilen bilgiye göre; durdurulmak istenen şüpheli şahıs, polisleri fark etmesi üzerine elindeki poşeti atarak kaçma teşebbüsünde bulundu. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli şahıs, ekiplere mukavemet göstererek bir polisi yüzünden yaraladı. Olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte şüpheli şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolüne göre isminin M.G. olduğu anlaşıldı. Şüphelinin yere attığı poşette yapılan kontrollerde hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen binaya ait kablolar ele geçirildi. Şüphelinin Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir Spor Kompleksi içerisinden rögar kapağı çaldığı tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" ile "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL