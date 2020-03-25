Gaziosmanpaşa'da kaçırılan şüphelinin yakalanma anı kamerada - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da adliye çıkışında 4 kişi tarafından kaçırılan şüpheli saklandığı evde yakalandı. Şüpheli kapıyı polis ekiplerine açmayınca, itfaiye merdiveniyle 2. kattaki daireye çıkan ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli itfaiye merdiveniyle indirildi. O anlar kameraya yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da 13 Mart'ta mahkeme sonrası adliyeden çıkarılan hırsızlık şüphelisi, bina dışında bekleyen 4 kişi tarafından kaçırıldı. Şüpheliyi kaçıran kişiler, otomobile bir de polis memurunu aldı. Şüpheliler, otomobilin içinde darp ettikleri polis memurunu, özel bir hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde yaşanan olayın ardından polis geniş çaplı araştırma başlattı. Kaçırılan şüpheli Turgay K.'yi bulmak için olayın olduğu günden itibaren güvenlik kamera görüntüleri ve çevre araştırması ile firarinin yakınlarının ve arkadaşlarının adresleri, uğradıkları ikamet ve işyerleri araştırılarak kontrol edildi. Polis ekipleri 25 Mart saat 00.10 sıralarında Turgay K.'nın Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Bulunduğu adreste kıstırılan şüpheli kapıyı açmayınca polis ekipleri itfaiye merdiveniyle daireye çıkarak şüpheliyi yakaladı. Şüpheli itfaiye merdiveniyle indirilerek polis aracına bindirildi. Gözaltındaki Turgay K.'nın "Yaralama"dan suç kaydı ile "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan 4 yıl kesilmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

- İstanbul