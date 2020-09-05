Gaziosmanpaşa'da kadın cinayeti (1)

GAZİOSMANPAŞA Merkez Mahallesi'nde Azeri uyruklu Vüsal Oruçov dini nikahlı eşi 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü.

GAZİOSMANPAŞA Merkez Mahallesi'nde Azeri uyruklu Vüsal Oruçov dini nikahlı eşi 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Yaşadıkları evde Kaya'nın boğazını kesen Oruçov daha sonra olay yerinden kaçtı. Oruçov daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kadının olay yerine gelen annesi gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:30 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da kadın cinayeti (1) - Son Dakika

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