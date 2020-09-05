GAZİOSMANPAŞA'DA KADIN CİNAYETİ - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da yaşayan Sevilay Kaya (18), dini nikahlı eşi Vüsal Oruçov tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Vahşi cinayeti işleyen koca daha sonra polise teslim oldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'nın Merkez Mahallesi Aldemir Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vüsal Oruçov kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Sevilay Kaya ile tartışmaya başladı. Oruçov daha sonra eline aldığı bıçakla Kaya'ya saldırdı. Kaya'nın boğazını kesen Oruçov bir süre daha evde durduktan sonra hızla binadan çıkarak uzaklaşırken, bağırış seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan saldırgan koca ise polis ekiplerine teslim oldu. Oruçov'un emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ANNESİ FENALIK GEÇİRDİÖlüm haberini alarak eve gelen Kaya'nın annesi, kızı için dakikalarca gözyaşı döktü. "Bana kızımı verin" diyerek feryat eden anne, fenalık geçirmesi üzerine çevredeki yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

"İHANETİN BEDELİ ÖLÜMDÜR" YAZDISevilay Kaya'nın imam nikahlı eşinin, genç kadını boğazını keserek öldürdükten sonra kanıyla duvara, "İhanetin bedeli ölümdür" yazdığı öğrenildi.

"KESMİŞ, KAÇMIŞ"Sokak üzerindeki bir atölyede çalışan Mesut Demirel, "Duyduğumuza göre 18 yaşındaki kızın boğazını kesmiş. Orada çalışıyormuş. Sonra polisi aramış. İşte polis geldi, savcı geldi. O şekilde oldu. Dost hayatı yaşıyorlar. Karı koca değil. Ses gürültü duyulmadı. Kesmiş, kaçmış" dedi.

"YENİ EVLENMİŞTİ"Oruçov ve Kaya'nın yeni evlendiğini söyleyen Salih Baykal, "Ben burada mahallede oturuyorum. Olay hakkında bir bilgimiz yok da, kız burada pastanede çalışıyordu. Görmüşlüğümüz var. Yazık, genç bir kızdı. Ben evde olup, olmadığını bilmiyorum. Kocasını tanımıyorum. Zaten yeni evlenmişti. Buraya da yeni taşındılar. İki ay falan oldu tanışalı. 2-3 ay olmamıştır yani" ifadelerini kullandı.

Daha önce pastanesinde genç kız ile çalışan Mehmet Örek ise, "Bildiğimiz bir şey yok. Burada çalıştı 2 hafta sonra, "Kocam izin vermiyor çalışmama" deyip işten ayrıldı. Zaten ondan sonra da bir iki defa gördüm. Zaten zannedersem kocası da Azeri'ydi. Pek fazla gördüğümüz bir insan da değildi. Evlendikten sonra zaten dışarı da çıkmıyordu. Sonra üst kattaki ayakkabıcıların yanında çalışmaya başlamış. Bu sabah da olayı öğrendik zaten. Hiç bilmiyorum. Yukarıdaki ayakkabıcıların dediğine göre, birisi yukarı çıkmış. Orada çalışan çocuklar şüphelenmişler. Arkasından orada çalışan çocukları göndermişler. Kapı kapalıymış. Çalmışlar kapıyı, kimse açmamış. Bunlar da şüphelenmişler. Ondan sonra kapıyı kırıp, içeri girince o kızı yerde o şekilde görmüşler. Zaten çocuk içeriden kapıyı kapatmış, sonradan mutfağın balkonundan kaçmış. Kesmişler dediler. ya boğazını ya yüzünü kesmişler. Öyle dediler. Ayakkabıcı da çalışan çocuklar dedi. Yüzünü kesmiş dediler. Yukarı da çıkmadım, polisler geldi. Haberini aldığımız anda da zaten polisler geldi" şeklinde konuştu.

Kaya'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

- İstanbul