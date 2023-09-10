İstanbul'da yolda yürüyen kadını kucaklayıp arabaya atarak kaçırdılar - Son Dakika

İstanbul'da yolda yürüyen kadını kucaklayıp arabaya atarak kaçırdılar

Son Güncelleme: 10.09.2023 12:46

Gaziosmanpaşa'da bir kadın, iş yerinden çıktıktan sonra caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken iddiaya göre bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞININ KAÇIRILIŞINI ÇARESİZCE İZLEDİ

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıktıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kadının yanına bir otomobil yanaştı. Otomobilden çıkan kişi, kadını zorla otomobile bindirdi. Arkadaşı otomobile bindirilirken, diğer kadın ise çaresizce izledi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Yolda yürüyen kadını arabaya atıp kaçırdı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otomobil hızla uzaklaşırken, diğer kadın oradan uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler olayı gördüklerini ama kim ve neden kaçırıldığını bilmedikleri söyledi.

"KUCAĞINA ALIP ARABAYA ATTI"

Görgü tanığı Metin Topçu, "Araba geldi, bir adam aldı kucağına attı arabaya. Kadının yanındaki diğer kadın başka yöne gitti, araba başka yöne. Düğün solunun önünde oldu. Kadınlar yukarı caddeden geliyordu. Kim ve neden yaptığını bilmiyoruz" dedi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Yolda yürüyen kadını arabaya atıp kaçırdı

"KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Başka bir görgü tanığı Abdullah Öz ise, "Bir cip geldi, burada durdu. Sonra genç kızı, iri yapılı biri arabanın içine almaya çalıştı. Herkes ses çıkarttı sonra bir kadın sağa doğru gitti. Araçta son sürat aşağı doğru gitti. Bizim gördüğümüz bu. Kim olduğunu bilmiyoruz, neden olduğunu da bilmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yolda yürüyen kadını kucaklayıp arabaya atarak kaçırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yolda yürüyen kadını kucaklayıp arabaya atarak kaçırdılar - Son Dakika
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