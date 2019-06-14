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Gaziosmanpaşa'da kahvehanede vurulanlardan biri hayatını kaybetti

41 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da kahvehanede vurulanlardan biri hayatını kaybettiİSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da kahvehanede alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından vurulan ağır yaralı iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da kahvehanede vurulanlardan biri hayatını kaybetti
İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da kahvehanede alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından vurulan ağır yaralı iki kişiden biri hayatını kaybetti.
Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1106 sokak içerisinde bulunan bir kahvehanede oyun oynayan Tuncay Ö. ile arkadaşları Necat Vural Akbal ve Bahattin E. Arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıkmış. Evine giderek silah alıp gelen Tuncay Ö. arkadaşlarını kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçmış, sonrasında ise polis ekiplerine yakalanmıştı. Olayda yaralanan Necat Vural Akbal ve Bahattin E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı Necat Vural Akbal, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Bahattin E'nin tedavisine devam edilirken, şüpheli Tuncay Ö'nün iki ay önce hapisten çıktığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Gaziosmanpaşa'da kahvehanede vurulanlardan biri hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
Barbaros Hayrettin, İstanbul, Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa
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