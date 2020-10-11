Gaziosmanpaşa'da kamyonet dehşeti: Gelin ve damat ölümden döndü - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da kamyonet dehşeti: Gelin ve damat ölümden döndü

11.10.2020 17:46

Gaziosmanpaşa'da yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce seyir halinde olan gelin aracına çarptı.

Gaziosmanpaşa'da yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce seyir halinde olan gelin aracına çarptı. Daha sonra ise ardından karşı sokaktan gelen başka araca çarptı. Dehşet veren kazayı gelin ile damat yara almadan atlatırken olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sularında Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi Galeri Caddesi ile 547 numaralı sokağın kesişimindi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfalt ve yol malzemesi yüklü Atilla O., idaresindeki kamyonet, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kamyonet önce seyir halinde olan Alpaslan Ö., yönetimindeki 34 BYC 693 plakalı gelin arabasın çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin arabası yana savrulurken daha sonra karşı yönden gelen otomobile çarptı, ardından devrildi. Gelin ve damadın yara almadan kurtulduğu kazada toplamda 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışanları çıkarırken, yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Gaziosmanpaşa'da kamyonet dehşeti: Gelin ve damat ölümden döndü
Gaziosmanpaşa'da kamyonet dehşeti: Gelin ve damat ölümden döndü
Gaziosmanpaşa'da kamyonet dehşeti: Gelin ve damat ölümden döndü
Gaziosmanpaşa'da kamyonet dehşeti: Gelin ve damat ölümden döndü

Gaziosmanpaşa, Kamyonet, Gelin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da kamyonet dehşeti: Gelin ve damat ölümden döndü - Son Dakika

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