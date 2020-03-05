Gaziosmanpaşa'da kamyonet şarampole yuvarlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da kamyonet şarampole yuvarlandı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da kamyonet şarampole yuvarlandı

6 saat önce

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda lüks aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan içecek yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı.

Gaziosmanpaşa'da kamyonet şarampole yuvarlandı, System.String[]

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda lüks aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan içecek yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa Cebeci Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Ş. yönetimindeki 34 CRA 63 plakalı lüks otomobil, aynı yönde seyreden Tolga T. idaresindeki 34 TS 5833 plakalı içecek yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik akışı polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

(İHA)

Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
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