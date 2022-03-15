Gaziosmanpaşa'da kar ve buz kaplı yokuşta otomobil kaldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da kar ve buz kaplı yokuşta otomobil kaldı

15.03.2022 07:26

Gaziosmanpaşa'da kar ve buz kaplı yokuşta otomobil kaldı Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, önüne çıkan buzlu ve karlı yokuşta kaydı.

Gaziosmanpaşa'da kar ve buz kaplı yokuşta otomobil kaldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, önüne çıkan buzlu ve karlı yokuşta kaydı. Bir süre sonra yokuşta duran otomobil olduğu yerde kaldı.

Olay saat 02.00'da Gaziosmanpaşa Sarıgül Mahallesinde bulunan bir yokuşta yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 YP 468 plakalı otomobil, yokuş aşağı kaymaya başladı.

Otomobilin kaydığını fark eden sürücü frene bastıktan sonra yokuşta kaldı. Otomobilin yokuşta kaldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, otomobilin etrafına güvenlik şeridi çekti.

Alınan bilgiye göre otomobilin sabah saatlerinde yokuştan alınacağı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da kar ve buz kaplı yokuşta otomobil kaldı
Gaziosmanpaşa'da kar ve buz kaplı yokuşta otomobil kaldı
Gaziosmanpaşa'da kar ve buz kaplı yokuşta otomobil kaldı

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Gaziosmanpaşa, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da kar ve buz kaplı yokuşta otomobil kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da kar ve buz kaplı yokuşta otomobil kaldı - Son Dakika
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