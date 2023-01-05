GAZİOSMANPAŞA'DA KAVGA EDEN KADINLARI KİMSE AYIRAMADI - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA KAVGA EDEN KADINLARI KİMSE AYIRAMADI

05.01.2023 11:32
GAZİOSMANPAŞA'DA KAVGA EDEN KADINLARI KİMSE AYIRAMADI

GAZİOSMANPAŞA'da kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta zorlandı.

GAZİOSMANPAŞA'da kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta zorlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti.Kavgaya tutuşan iki kadın, birbirlerinin saçını çekti. Çevredekiler, olan biteni anlamaya çalışırken, bir erkek de kadını ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında kadın, yakını ile ayırmaya çalışan erkeğe de vurdu. O anlar vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın kadınlardan birinin eşini, sevgilisi olduğu öne sürülen kadınla el ele görünce çıktığı öne sürüldü. Dakikalar süren kavga sonrası uzaklaşan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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