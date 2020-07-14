Gaziosmanpaşa'da kaza: Trafik durdu - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da kaza: Trafik durdu

Gaziosmanpaşa'da kaza: Trafik durdu Gaziosmanpaşa'da seyir halinde olan bir araç minibüse arkadan çarptı.

Gaziosmanpaşa'da kaza: Trafik durdu

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İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da seyir halinde olan bir araç minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüs sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafik durdu.

Olay Gaziosmanpaşa viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halde olan 34 AT 6719 plakalı Ahmet Aras'a ait minibüs seyir halindeyken 34 KU 9672 plakalı araç minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü şans eseri kurtuldu

Kaza sonrasında tem Edirne istikametinde trafik durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Ahmet Aras'ı araçtan kısa sürede çıkardı. Ahmet Aras kazadan şans eseri hasar almadan kurtulurken minibüs ve diğer araçta maddi hasar meydana geldi. Araçların çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

Gaziosmanpaşa, Ahmet Aras, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 03:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da kaza: Trafik durdu - Son Dakika
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