GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ

27.05.2022 22:43

GAZİOSMANPAŞA'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verilen binaların sahipleri ile görevliler arasında arbede çıktı.

GAZİOSMANPAŞA'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verilen binaların sahipleri ile görevliler arasında arbede çıktı.

Sarıgöl Mahallesi'nde riskli olduğu belirlenen bölgedeki bazı bina sakinlerine belediye ekipleri evlerini boşaltmaları yönünde daha önce uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayarak evlerini boşaltmayan bina sakinleri ile zabıtalar arasında bugün öğlen saatlerinde tartışma yaşandı. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, zabıta ekipleri ile bina sakinleri arasında arbede yaşandı.

"BİZİ ZORLA ÇIKARDILAR"

Bir bina sakini "Yeni evimizi zorla aldılar. Zorla çıktık. Şimdi bizi mağdur ettiler. Bizi zorla çıkardılar. Şikayetçiyiz. Biz evimizden memnunduk. Bizi zorla çıkardılar. Kendimiz çıkmak istemedik. Milleti korkuttular. Herkesi dışarı attılar" dedi.

"BOŞALTIN EVLERİ YIKACAĞIZ DİYORLAR AMA NEREYE GİDECEĞİMİZİ SÖYLEMİYORLAR"

Başka bir bina sakini ise "Burada 3 aydır belediyenin yaptığı ilanen tebligatlarla boğuşmaktayız. Riskli alan dediler, riskli yapı dediler burada 4.8 hektarlık alanı moloz yığını haline getirdiler. Burada çok az sayıda kalan vatandaşlarız. Hepimiz evlerimizde oturuyoruz. Yürütmeyi durdurma kararlarımız var ama buna rağmen hala yıkım diye kapımıza geliyorlar. Polis ve zabıtayı getiriyorlar, boşaltın evleri yıkacağız diyorlar ama nereye gideceğimizi söylemiyorlar" dedi.

Öte yandan, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Hak sahiplerine yine konutlarının bulunduğu bölgede üretilecek projeden kura yolu ile konutu teslim edilecek olup 6306 sayılı yasa kapsamında kira yardımları yapılacaktır. Bazı hak sahipleri ile sözleşme imzalanmış ve hak sahiplerinin beyanı üzerine 15 gün süre içerisinde yapının tahliye edileceği tutanak ile imza altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM GERGİNLİĞİ

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Kaynak: DHA

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