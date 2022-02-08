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GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 5 RİSKLİ BİNA YIKILDI - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 5 RİSKLİ BİNA YIKILDI

08.02.2022 15:50

? Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.

? Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Bugün Sarıgöl Mahallesi'nde çürük ve riskli olduğu tespit edilen birbirinden bağımsız 5 binanın yıkımı gerçekleşti. Yıkımdan önce sürece ilişkin bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 'Mahalle sakinleriyle anlaşma sağlandı, hızlıca yıkımlara başladık. Burada 850 konut inşa edilecek. Bunların 720 tanesi hak sahibi. Apartmanlar 10,11, 12 katlı olacak' dedi.

Eski ve riskli yapıların dönüşümün acil bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Usta, peyderpey çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Usta, 'İçinde bulunduğumuz Sarıgöl Mahallesi sıkıntılı bir bölge, her yağmurda koştuğumuz, nereyi sel bastı diye merak ettiğimiz, hangi katta doğalgaz patlaması oldu diye tereddütle baktığımız bir mahalle. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2013 yılında kentsel dönüşüm startını buradan vermişti. Çevresinde projeler bitme noktasına geldi ama bu bölgede anlaşma konusunda sıkıntılar vardı, uzadı. Şimdi anlaşma sağlayarak hızlı bir şekilde yıkımlara başladık. Bugün 5 binayı yıkacağız. İlçemizde bugüne kadar 4 binden fazla kişiye konutlarını teslim ettik. Bu yıl içerisinde de 3 bin 500 konutun inşaatını tamamlamayı planlıyoruz. 3 bin 500 konutun yıkımını da en kısa sürede başlatmak istiyoruz' dedi.

850 KONUT İNŞA EDİLECEK

Bölgenin önemli olduğunu vurgulayan Usta, 'Bu projede 850 konut inşa edilecek. Bunların 720 tanesi hak sahibi. Yani proje hak sahiplerine yönelik yapılıyor. Müteahhite kar kazandırmak için yapılan proje değil. Zor şartlarda yoğunluğun fazla olduğu bir bölgede bu dönüşümü yapmaya çalışıyoruz. Her bir hak sahibine anlaştığımız gibi konut teslim etmeyi planlıyoruz. Herkesin dairesine daire veriyoruz ön koşulumuz budur. Hak ediş oranında hiçbir ücret alınmıyor ancak 10 metrekare eksik veya fazla aldı maliyet fiyatı üzerinden bir ödeme yapıyor. Dairesine karşı bir ücret ödemesi yok. Apartmanlar 10,11, 12 katlı olacak. Bundan sonraki projelerimizi en fazla 12 kat olacak öyle sınırladık' diye konuştu.

BAKANLIĞIN KREDİ DESTEĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı desteğinin önemini belirten Hasan Tahsin Usta, 'Sadece güçlendirme yapılması durumunda bakanlık 80 bin lira olan desteği 160 bin liraya çıkardı. Yine kentsel dönüşüm yapılması halinde 200 bin lira olan bireysel kredi tutarını 400 bin liraya yükseltti. Bunlar kentsel dönüşümün desteklenmesi için önemli bir fırsat. Yerel yönetimler olarak bu işe öncülük ederek vatandaşlarımızla el birliğiyle devletimizin vermiş olduğu kredi desteğini de alarak dönüşümü hızlandırmalıyız. Şehirleri yenilerken, değiştirirken yaşanabilir hale getirirken tek çıkış yolunun kentsel dönüşüm olduğunu ifade etmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

HAK SAHİBİ KORKMAZ: SÜRECİN HIZLANMASINDAN MUTLUYUM

Yıkımı yerinde izleyen hak sahibi Barbaros Korkmaz, 'Çok uzun zamandır bu mahallede oturuyoruz. Bu şartlar altında artık oturmak istemiyoruz. Yerleşim yeri çevresel faktörler ve mimari açından kötüydü. Yeni yapılan konutlarla insanların daha konforlu bir hayat süreceğine inanıyorum. Çok kısa sürede bitirmelerini temenni ediyorum. Burada bizim 3 ayrı arsamız, 4 katlı binamız bir de gecekondu diye tabir edilen dairemiz vardı. Sözleşmeyi imzalayalı baya oldu, başka yerde barındık. Sürecin hızlanmasından da çok mutluyum. Başka bir yerdeki kendi dairemde oturuyorum ama kira desteği alıyoruz. Metrekare karşılığında metrekare aldık' dedi.

GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 5 RİSKLİ BİNA YIKILDI
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 5 RİSKLİ BİNA YIKILDI
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 5 RİSKLİ BİNA YIKILDI
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 5 RİSKLİ BİNA YIKILDI
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 5 RİSKLİ BİNA YIKILDI
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 5 RİSKLİ BİNA YIKILDI
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 5 RİSKLİ BİNA YIKILDI
GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 5 RİSKLİ BİNA YIKILDI

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, geri dönüşüm, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 5 RİSKLİ BİNA YIKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 5 RİSKLİ BİNA YIKILDI - Son Dakika
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