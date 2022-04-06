GAZİOSMANPAŞA'DA KİMYASAL SIZINTININ OLDUĞU DEPO MÜHÜRLENDİ - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA KİMYASAL SIZINTININ OLDUĞU DEPO MÜHÜRLENDİ

06.04.2022 16:50
GAZİOSMANPAŞA'DA KİMYASAL SIZINTININ OLDUĞU DEPO MÜHÜRLENDİ

GAZİOSMANPAŞA'da 'sodyum hipoklorit' tankı sızıntısının yaşandığı kimyasal madde deposu ruhsata aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle mühürlendi.

GAZİOSMANPAŞA'da 'sodyum hipoklorit' tankı sızıntısının yaşandığı kimyasal madde deposu ruhsata aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Gaziosmanpaşa'da bir depoda çamaşır suyu yapımında da kullanılan 'sodyum hipoklorit' tankı sızıntısı yaşandı. Sızıntı nedeniyle oluşan koku ve gazdan dolayı etkilenenler hastanelere başvurdu. Zehirlenen iki kişiden biri taburcu olurken, bir kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

MÜHÜRLENDİSızıntının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri ve belediyenin çevre mühendisleri alanda inceleme yaptı. İş yerinin sadece depolama ruhsatı olmasına rağmen alanda satışta yaptığı tespit edildi. Ruhsata aykırı faaliyetlerde bulunan iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ayrıca belediye ekipleri sızıntının yaşandığı cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Meydana gelen sızıntı ilgili açıklama yapan Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Aslan Öztürk, "Burada ruhsat hilafı tespit edildi. Ruhsatında depolama faaliyetinde bulunabilir ibaresi var. Halkın canını, malını, huzurunu tehdit edecek bir faaliyette bulunması durumunda ruhsatının iptal edileceği, özellikle ruhsatın altında da not olarak düşülmüş. Şu anda da sıkıntılı, tehlikeli bir sızma oldu. Ufak çaplı da bir infiale sebep oldu. Biz de idare olarak burayı mühürleyeceğiz, faaliyetten men edeceğiz, gerekli takibini de yapacağız" dedi.

- İstanbul
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Kimyasal, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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