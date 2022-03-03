Gaziosmanpaşa'da kırmızı ışık ihlali; 3 yaralı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da kırmızı ışık ihlali; 3 yaralı

03.03.2022 17:39
Gaziosmanpaşa'da kırmızı ışık ihlali; 3 yaralı

Gaziosmanpaşa'da bir sürücü, önce otomobile sonra da yolun karşısına geçen yayaya çarptı.

Gaziosmanpaşa'da bir sürücü, önce otomobile sonra da yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen hafif ticari araç sürücüsünün kullandığı otomobil yayaya çarptıktan sonra trafik ışıklarının bulunduğu direğine çarparak durabildi. 2 aracın karıştığı kazada 2'si kadın 3 kişinin yaralandı.

Kaza, saat 15: 30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan sürücü kursuna ait olan Şüheda E., yönetimindeki 34 DHU 786 plakalı otomobile, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Ziya A., yönetimindeki 34 BTG 786 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpma sonrası savrulan araç önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı, sonra trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza sonrası hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü Ziya A., itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Hafif ticari aracın çarptığı yaya Aylin Ö.'ye ilk tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kaza da yaralanan Şüheda E., Ziya A., ve Aylin Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

'Kaza sonrası sürücü değişti iddiası'

Kaza sonrası araç içerisindeki sürücünün değiştiğini iddia eden Haydar Yılmaz, "Bu araba şurada kırmızı ışığı bekliyordu. Yeşil olunca bu yola çıktı. Bu caddeye girmeye çalışıyordu. Buradaki beyefendi kırmızı olmasına rağmen gaza yüklendi sonra bu araca vurdu. Biz gelene kadar bu beyefendi yolcu koltuğunda oturmuştu. Bayılmış şekilde şoför nerede. Kapı açık diyoruz. Diyor 'Şoför benim' arkadaş kapı açık sen yolcu koltuğunda oturuyorsun sonra geçti şoför koltuğuna itfaiyecilere dedi ki 'Ben buradaydım, Buradan çıkartın beni' bu bayanın hiçbir suçu yok adamın kullandığı araçta suç var" dedi.

Kaza sonrası araçlar olay yerine sevk edilen çekici ile kaldırıldı. - İSTANBUL

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BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ

Gaziosmanpaşa, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da kırmızı ışık ihlali; 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da kırmızı ışık ihlali; 3 yaralı - Son Dakika
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