Gaziosmanpaşa'da kış nöbeti başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da kış nöbeti başladı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da kış nöbeti başladı

6 saat önce

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kış aylarıyla mücadele çalışmalarını kapsamında 40 araç ve 100 personel ile 7/24 hizmet verecek.

Gaziosmanpaşa'da kış nöbeti başladı, System.String[]

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kış aylarıyla mücadele çalışmalarını kapsamında 40 araç ve 100 personel ile 7/24 hizmet verecek. Gaziosmanpaşa'da sokak hayvanları için çok sayıda noktada mama dağıtımı da yapılacak.


Gaziosmanpaşa Belediyesi, kış aylarında olumsuz bir durum yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. İlçede kış şartlarının ve kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için 40 araç ve 100 personel 7/24 görev yapacak. Gerekli durumlarda ise bu sayı destek ekiplerle artırılacak. Ekipler, olası kar yağışında ulaşımın aksamaması için depolarda bulunan 2 bin ton tuz ile öncelikli olarak belirlenen noktalara anında müdahale edecek. Olumsuz hava şartlarında hastaneye gidemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar için de hasta nakil aracı görev başında olacak.


"24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız"


Gaziosmanpaşa'da 40 tane araç ve 100'ün üzerinde personelle 24 saat hizmet vereceklerini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Gaziosmanpaşa tüm ekibiyle beraber kışa hazırlık içerisinde. Bugün onun startını veriyoruz. 40 tane aracımızla yaklaşık 100'ün üzerinde personelimizle 24 saat Gaziosmanpaşa'da vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Kışla ilgili her türlü tedbiri almış durumdayız. Kış aylarında en çok beklenen yolda kalan araçların çekilmesi yolların tuzlanması ve vatandaşların problemlerine çözüm bulunması hususudur. Bu konuyla ilgili 100'ün üzerindeki ana caddelerimiz ve sokaklarımızda 24 saat eksenli tedbirler alınacak" dedi.


"Sokak hayvanları için mama dağıtılacak"


Gaziosmanpaşa'da kış hazırlıkları kapsamında sokak hayvanları da unutulmadı. Kış boyunca 52 noktada mama ve yuva dağıtımı yapılarak sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçları karşılanacak. Konuyla ilgili konuşan Başkan Usta, "Nasıl ki insanlar barınmaya ihtiyaç duyuyorlarsa sokak hayvanları için de 50'nin üzerinde noktada mama dağıtacak ve onların da bu ihtiyacını karşılayacak hizmetimiz olacak. 7/24 Beyaz Masa Çağrı Merkezi'nde vatandaşın ulaşabileceği numaralarımız var. Ayrıca dolaşan ekiplerimiz var 7/24 çalışan. Hepsi vatandaşın emrinde" diye konuştu. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
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