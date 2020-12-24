GAZİOSMANPAŞA'DA KISITLAMAYA UYMAYAN ÇOCUKLARIN POLİSTEN KAÇIŞI KAMERADA - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan çocuklar, polisi görünce kaçtı. O anlar cep telefonuna kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında caddeye çıkan çocukları gören polis ekipleri, bölgede devriye atarak uyarıda bulundu. Polisin geldiğini gören çocuklar, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Anons yapan polisler, ailelere çocuklarını sokağa bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bazı çocukların el arabasıyla gezdiği, polisi görünce el arabasını bırakıp kaçtıkları görüldü. Çocukların kaçması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------(vatandaş cep telefonu)-Çocukların polisten kaçması-Polis ekiplerin çocukları kovalaması

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