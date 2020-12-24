GAZİOSMANPAŞA'DA KISITLAMAYA UYMAYAN ÇOCUKLARIN POLİSTEN KAÇIŞI KAMERADA - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA KISITLAMAYA UYMAYAN ÇOCUKLARIN POLİSTEN KAÇIŞI KAMERADA
24.12.2020 09:42
GAZİOSMANPAŞA'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan çocuklar, polisi görünce kaçtı.
GAZİOSMANPAŞA'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan çocuklar, polisi görünce kaçtı. O anlar cep telefonuna kamerasına yansıdı.
Gaziosmanpaşa'da hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında caddeye çıkan çocukları gören polis ekipleri, bölgede devriye atarak uyarıda bulundu. Polisin geldiğini gören çocuklar, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Anons yapan polisler, ailelere çocuklarını sokağa bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bazı çocukların el arabasıyla gezdiği, polisi görünce el arabasını bırakıp kaçtıkları görüldü. Çocukların kaçması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntü dökümü:
-----------------(vatandaş cep telefonu)-Çocukların polisten kaçması-Polis ekiplerin çocukları kovalaması
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Son Dakika Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Güne yükselişle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor Ankara sabah saatlerinde beyaza büründü! Başkent'ten ilk görüntüler Son Dakika! Çin'den satın alınan koronavirüs aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Koronavirüs mutasyonla bitebilir" dedi! Gündem yaratan iddiayı Türk bilim insanları değerlendirdi Kan donduran olay! Astsubay, 3 yaşındaki kızının gözü önünde hamile karısına kurşun yağdırdı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak