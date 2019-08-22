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GAZİOSMANPAŞA'DA KÖFTECİYE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

11 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR/Gaziosmanpaşa'da köfteciye giren kişi iş yeri sahibini silahla bacağından vurarak kaçtı.

GAZİOSMANPAŞA'DA KÖFTECİYE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA, System.String[]


Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR/
Gaziosmanpaşa'da köfteciye giren kişi iş yeri sahibini silahla bacağından vurarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Pazariçi Mahallesi, İdris Köşkü Caddesi üzerinde bulunan bir köftecide saat 09.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi köfte salonunun içine girerek iş yeri sahibi Ferit Keskin'i ateş açtı. Silahla bacağından vurulan Keskin, saldırganı yakalamak için peşinden koştu. Keskin, yaralandığını fark edince geri döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahallede esnaf olan Mustafa Kahveci "Sabah 09.00 sıralarında geldi. Kahvede bir süre oturdu. İki dakika içerisinde ateş edip kaçtı. Bende ambulansı aradım" dedi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye götürdü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dükkana gelen bir şüpheli, köfteciye bir el ateş açıp, kaçıyor. Köfteci Ferit Keskin ve yanında bulunan çalışan saldırganın ardından koşarak, dışarıya çıkıyor. Saldırgan buradan hızla uzaklaşıyor.

Gaziosmanpaşa, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:13 Kaynak: DHA
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