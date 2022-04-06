Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA KOKU ALARMI; FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA KOKU ALARMI; FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI

06.04.2022 06:09
Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA KOKU ALARMI; FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI

Son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre bir fabrikanın çamaşır suyu kazanının patlamasından sonra çevreye yayılan koku, yetkilileri harekete geçirdi.

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre bir fabrikanın çamaşır suyu kazanının patlamasından sonra çevreye yayılan koku, yetkilileri harekete geçirdi.

Karayolları Mahallesi'nde bir fabrikada çamaşır suyu kazanının patladığı iddia edildi. Olayın ardından çevreye yayılan kokudan fabrikada çalışan 2 işçinin etkilendiği

öğrenildi. Mahalleye sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA KOKU ALARMI; FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA KOKU ALARMI; FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA KOKU ALARMI; FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... MALTEPE'DE ÇAMAŞIR MAKİNASI HIRSIZLIĞI KAMERADA Son dakika haberleri... MALTEPE'DE ÇAMAŞIR MAKİNASI HIRSIZLIĞI KAMERADA 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA KOKU ALARMI; FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Fenerbahçe-Galatasaray maçında tüm gözler Arda Güler'de olacak!
00:51 Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra bir ilke imza attı
00:39 Arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dedi! Ardından lise öğrencisi viyadükten atlayarak intihar etti
00:23 Liverpool, Benfica'yı 3-1 mağlup etti!
00:16 Obama, Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etti! Biden ne yapacağını şaşırdı
00:01 Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kapısını araladı
23:59 3 kişinin öldüğü miras kavgasında küçük çocuk balkonda saklanmış!
23:28 Rusya'dan şaşırtan Dünya Kupası kararı!
22:52 Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyordu! Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ve tutar belli oldu
22:48 İrfan Can Kahveci: İddiaları yok, tek amaçları bizi yenmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 06:25:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA KOKU ALARMI; FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement