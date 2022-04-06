Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA KOKU ALARMI; FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre bir fabrikanın çamaşır suyu kazanının patlamasından sonra çevreye yayılan koku, yetkilileri harekete geçirdi.

Karayolları Mahallesi'nde bir fabrikada çamaşır suyu kazanının patladığı iddia edildi. Olayın ardından çevreye yayılan kokudan fabrikada çalışan 2 işçinin etkilendiği

öğrenildi. Mahalleye sağlık ekipleri sevk edildi.