Gaziosmanpaşa'da komşuların silahlı kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da komşuların silahlı kavgası: 3 yaralı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da mahallede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Bölgeye Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.

Olay, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Güldemet Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sokak üzerinde tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında bulunan silahı çekerek kavga ettiği gruba kurşun yağdırdı. Olayda 1'i kadın 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kavganın büyümesini önlemek için bölgede Çevik Kuvvet polisleri tedbir aldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kavgaya akrabaları karışan İsmail Kayman, "Dayımın kızı vuruldu. Ayağından vurulmuş. Bir ufak tartışmadan kavgaya dönüşmüş. Mahalleden 2-3 kişi vurulmuş" dedi.