Gaziosmanpaşa'da çifte cinayet: Eski karısını ve kuzenini öldürdü - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da çifte cinayet: Eski karısını ve kuzenini öldürdü

26.08.2022 12:13
Gaziosmanpaşa'da çifte cinayet: Eski karısını ve kuzenini öldürdü

Gaziosmanpaşa'da Korkut G. eski eşi Sevtap Akbacı'yı evinde silahla öldürdükten sonra kızını da silahla yaraladı.

Gaziosmanpaşa'da Korkut G. eski eşi Sevtap Akbacı'yı evinde silahla öldürdükten sonra kızını da silahla yaraladı. Katil Korkut G. ardından kuzeni Sinan Özfidan'ı ise evinde televizyon seyrederken öldürdü.

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Korkut G. eski eşi Sevtap Akbacı'yı Cephanelik Sokak'taki ikametinde öldürdükten sonra kızı Muazzez. G.'yi de aynı evde silahla yaraladı. Evden kaçan Korkut G. daha sonra Kanarya Sokak'ta yaşayan kuzeni Sinan Özfidan'ın evine gitti. Korkut G. evinde televizyon izleyen Sinan Özfidan'ı da hiçbir şey söylemeden 3 yerinden vurarak öldürdü. Sinan Özfidan'ı vurduktan sonra olay yerinden kaçan Korkut G.'yi yakalamaya yönelik polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Evinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Sinan Özfidan'ın eşi Gamze Özfidan "Biz hepimiz evin kapısında oturuyorduk. Şahıs eve girdi, kapı eşiğinden koltukta oturup televizyon izleyen eşime hiçbir şey söylemeden silahını çıkardı 3 el ateş etti. Kocam hiçbir şey yapamadı. Bir anda ağzından kanlar boşaldı. Biz girene kadar şahıs çıktı gitti zaten. Hastaneye gidene kadar vefat etti. Bir kavgamız yoktu. Aralarında hiçbir şey yoktu. Neden yaptı, ne istedi ondan bilmiyorum. Kendi karısını öldürmüş, bizimle bir alakası yoktu. Benim kocamı durup dururken televizyon seyrederken öldürdü. Hiçbir şey yoktu ne olduğunu anlamadık" dedi. - İSTANBUL

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Gaziosmanpaşa'da önce karısını daha sonra yeğenini öldürdü Gaziosmanpaşa'da önce karısını daha sonra yeğenini öldürdü GAZİOSMANPAŞA'DA ÖNCE KARISINI DAHA SONRA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ GAZİOSMANPAŞA'DA ÖNCE KARISINI DAHA SONRA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Korkut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da çifte cinayet: Eski karısını ve kuzenini öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da çifte cinayet: Eski karısını ve kuzenini öldürdü - Son Dakika
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