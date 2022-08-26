Karısını öldürüp kızını yaralayarak kaçtı! Evine gittiği yeğenini de katletti - Son Dakika
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Karısını öldürüp kızını yaralayarak kaçtı! Evine gittiği yeğenini de katletti

26.08.2022 11:43

İstanbul Gaziosmanpaşa'da eşini silahla öldürüp kızını yaralayan Korkut Gezici, evine gittiği yeğeni Sinan Özfidan'ı da katletti. Özfidan'ın eşi, "Kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti. Kocamı durup dururken öldürdü" ifadelerini kullandı.

Dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Korkut Gezici evinde önce eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdü, daha sonra ise kızı Muazzez Gezici'yi aynı silahla yaraladı. Evden kaçan Gezici daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü.

KIZININ DURUMU AĞIR

İşlediği cinayetlerin ardından kayıplara karışan Gezici'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Silahla yaralanan Muazzez Gezici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Karısını öldürüp, aynı silahla kızını yaraladı! Koşup yeğeninin evinde giden adam bir cinayet de orada işledi

"BİR ŞEY SÖYLEMEDEN 3 EL ATEŞ ETTİ"

Hayatını kaybeden Sinan Özfidan'ın eşi Gamze Özfidan, "Biz oturuyorduk. Şahıs girdi, kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti. Kocam hiçbir şey yapamadı. Bir anda ağzından kanlar boşaldı. Hastaneye gidene kadar öldü. Onun hiçbir alakası yok. Hiçbir şey yok aralarında. Bir husumet de yoktu. Neden yaptığını, ne istediğini bilmiyoruz. Kendi karısını kızını öldürmüş olabilir. Bizimle bir alakası yok. Geldi kocamı durup dururken öldürdü" dedi.

Karısını öldürüp, aynı silahla kızını yaraladı! Koşup yeğeninin evinde giden adam bir cinayet de orada işledi
Karısını öldürüp, aynı silahla kızını yaraladı! Koşup yeğeninin evinde giden adam bir cinayet de orada işledi
Karısını öldürüp, aynı silahla kızını yaraladı! Koşup yeğeninin evinde giden adam bir cinayet de orada işledi
YORUMLAR
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İstanbul'da bir kişi eşini ve yeğenini öldürüp kızını yaraladı İstanbul'da bir kişi eşini ve yeğenini öldürüp kızını yaraladı GAZİOSMANPAŞA'DA ÖNCE KARISINI DAHA SONRA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ GAZİOSMANPAŞA'DA ÖNCE KARISINI DAHA SONRA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Korkut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını öldürüp kızını yaralayarak kaçtı! Evine gittiği yeğenini de katletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karısını öldürüp kızını yaralayarak kaçtı! Evine gittiği yeğenini de katletti - Son Dakika
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