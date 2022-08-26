GAZİOSMANPAŞA'DA ÖNCE KARISINI DAHA SONRA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA ÖNCE KARISINI DAHA SONRA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

26.08.2022 12:18

GAZİOSMANPAŞA'da Korkut Gezici, eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdükten sonra kızı Muazzez Gezici'yi yine silahla yaraladı.

GAZİOSMANPAŞA'da Korkut Gezici, eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdükten sonra kızı Muazzez Gezici'yi yine silahla yaraladı. Korkut Gezici daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Korkut Gezici, evinde önce eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdü daha sonra ise kızı Muazzez Gezici'yi aynı silahla yaraladı. Evden kaçan Gezici daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü. İşlediği cinayetlerin ardından kayıplara karışan Gezici'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Silahla yaralanan Muazzez Gezici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"KOCAMI DURUP DURURKEN ÖLDÜRDÜ"

Hayatını kaybeden Sinan Özfidan'ın eşi Gamze Özfidan, "Biz oturuyorduk. Şahıs girdi kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti. Kocam hiçbir şey yapamadı. Bir anda ağzından kanlar boşaldı. Hastaneye gidene kadar öldü. Onun hiçbir alakası yok. Hiçbir şey yok aralarında. Bir husumet de yoktu. Neden yaptığını, ne istediğini bilmiyoruz. Kendi karısını kızını öldürmüş olabilir. Bizimle bir alakası yok. Geldi kocamı durup dururken öldürdü" dedi.

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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Korkut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA ÖNCE KARISINI DAHA SONRA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA ÖNCE KARISINI DAHA SONRA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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