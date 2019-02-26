Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Korkutan Çatı Yangını

Gaziosmanpaşa'da Korkutan Çatı Yangını

48 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Gaziosmanpaşa'da Korkutan Çatı Yangını, System.String[]
Gaziosmanpaşa'da bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Çetinkaya Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu hemen itfaiye ekiplerin haber verdi. Bina sakinleri de kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Binada kalan bina sakinlerinden Emine Kara, "Yangın çıktığında ben evde değildim. Taksiye atladım geldim baktım yanıyor. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı, sadece çatı yandı" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:31 Kaynak: İHA

Sarıgöl, İtfaiye, Gaziosmanpaşa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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