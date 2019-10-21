Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da korkutan çatı yangını havadan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da korkutan çatı yangını havadan görüntülendi

Gaziosmanpaşa'da korkutan çatı yangını havadan görüntülendi

55 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da korkutan çatı yangını havadan görüntülendi Yangın havadan görüntülendiİSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında bir evin çatısı alev alev yandı.

Gaziosmanpaşa'da korkutan çatı yangını havadan görüntülendi

Yangın havadan görüntülendi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında bir evin çatısı alev alev yandı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın havadan görüntülendi.

Yangın, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1037. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında büyük maddi hasar oluştu.

Gaziosmanpaşa'da korkutan çatı yangını havadan görüntülendi

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
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