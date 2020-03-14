Gaziosmanpaşa'da korona virüs ile mücadele timi iş başında - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da korona virüs ile mücadele timi iş başında

Gaziosmanpaşa'da korona virüse karşı dezenfekte çalışması

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da korona virüs salgınının önüne geçmek ve yayılmasını engellemek için ilçedeki park, okul, cami ve meydanlarda dezenfekte çalışması başlatıldı. Uygulama kapsamında kamuya ait tüm alanlar periyodik olarak ilaçlanmaya devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de görülen korona virüs vakasına ilişkin açıklamasının ardından ülke genelinde salgının yayılmasının önüne geçmek için tedbirler alınmaya başlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi de bu kapsamda ilçe genelinde kamuya ait alanlar olan okul, park, bahçe ve meydanlarda ilaçlama çalışması başlattı. Bununla birlikte ortak kullanım alanları olan camiler ve kütüphaneler de steril hale getirildi. Hummalı biçimde gerçekleştirilen çalışmalarda Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanıldı. Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla dezenfekte çalışmalarının periyodik olarak devam edileceği ifade edildi.

'Hepimizin topyekün bu mücadelede bulunması gerekiyor"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Bayram Turan, 'Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak biz de bütün belediyelerimiz gibi tüm birimlerimizle bu virüse karşı teyakkuz halindeyiz. Bütün ibadethanelerimizi, camilerimizi, kamu birimlerimizi, okullarımızı ve meydanlarımızı ilaçlamaya başladık. Halk sağlığına zarar verecek bir ilaç kullanmıyoruz, Sağlık Bakanlığının önermiş olduğu belli dezenfektan var. Bunlar önerilen oranlarda seyreltilerek çözelti haline getirilerek toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde virüsle mücadele edeceğiz. Sağlık Bakanlığının sitesinde yayınlandığı şekilde kişisel hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Herkesin bildiği gibi el yıkamamız 20 saniyeden az olmamak şartıyla tek tek bütün parmaklarımız hatta tırnak çevresini sabunlayarak yıkamalıyız. En önemlisi el hijyenidir. Ana temizlik olarak el temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Öksürürken, hapşırırken dirseğimizin iç yüzünü kullanacağız. Hasta isek evde kalacağız. Önerilen korunma yöntemlerine uymamız gerekiyor. Sadece devlet ve belediye değil hepimizin topyekün bu mücadele de bulunması gerekiyor" dedi.