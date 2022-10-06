GAZİOSMANPAŞA'DA KÜÇÜK BULUŞLAR BÜYÜK DÜNYALAR BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI

Gaziosmanpaşa'da Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı bilim şenliğinde öğrenciler, sergilenen çeşitli projeleri deneyimleme fırsatı buldu. 3 gün sürecek şenlik son gününde vatandaşları ağırlayacak. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 'Bugün burada TUBİTAK 4007 kapsamında 35 atölyemiz var. Gençlerimiz bu atölyede yeteneklerini, marifetlerini, hayallerini ve projelerini sunacak. Bilimsiz dünya olmaz teknolojisiz hiç olmaz' dedi.

Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde Gaziosmanpaşa Belediye Binası önünde Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı. TUBİTAK 4007 Kodlu projeler kapsamında Türkiye'de desteklenmeye hak kazanan 49 projeden biri olan 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' şenliği öğrencilerden büyük ilgi gördü. Açılış törenine Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmalarının ardından sergi alanında kurdele kesen Protokol üyeleri sergideki her bir çadırı sırayla gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

'BİLİMSİZ DÜNYA OLMAZ TEKNOLOJİSİZ HİÇ OLMAZ'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bugün Gaziosmanpaşa'da gençlerle birlikte bilim ve teknoloji heyecanı yaşandığını belirterek 'Gaziosmanpaşa'da son yıllarda kültür, sanat ve sporla ilgili çok büyük ve yoğun çalışmalar içerisindeydik. Bilim ve teknoloji artık çağımızın en büyük ihtiyacı ve en büyük alanı. Bu vesileyle son 2 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de iş birliği yaparak gençlerimize sürekli ve ısrarla bilim ve teknolojiye ilgi alakasını artıracak çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada TUBİTAK 4007 kapsamında 35 atölyemiz var. Gençlerimiz bu atölyede yeteneklerini, marifetlerini, hayallerini ve projelerini sunacak. İlk 2 gün de yoğun olarak gençlerimizi, öğrencilerimizi projeleriyle buluşturacağız. Son gün de halkımızı davet ediyoruz. Çocuklar aslında burada bir proje sunmak veya etkinlik yapmak için bulunmuyor. Şunu görüyoruz; her birinin heyecanı, geleceğe bakışı umutla, bilim ve teknolojiyle ilgisi çocukların gelecekte olan hassasiyetlerini ortaya koyuyor. Burada bilimde sanatta, sporda, kültürde olduğu gibi teknolojiyi de ihtiyaç olarak kendi yetenekleriyle kendi yaptığı projelerle bizlere tanıtma imkanı buluyorlar. Matematikten tasarıma kültür sanattan doğaya ve her alana yönelik projeler var. Son 2 yılda özellikle Gaziosmapaşa'da bilim ve teknolojiye olan ilgi bizi daha çok heyecanlandırıyor. Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle açmış olduğumuz bilim Gaziosmapaşa Merkezimizi sadece 1 yılda 28 bin öğrencimize bilim ve teknolojiyle ilgili sunumlar yaptık, bilgiler ve eğitimler verdik. Bunu hızla artırmaya ve devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bilimsiz dünya olmaz teknolojisiz hiç olmaz' dedi.

'İSTİYORUZ Kİ GELECEĞİMİZİN TEMİNATI GENÇLERİMİZ BİLİME BÜYÜK ADIMLAR ATSIN'

Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Çağla Mert de 'Projemize TUBİTAK 4007 kodlu proje çağrısı kapsamında başvuruda bulunduk. Temmuz ayında sonuçlandı ve tüm Türkiye'de desteklenmeye layık görülen 49 projeden biriyiz. Şenliğimizin adı 'Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar' bilim şenliği. Bu sene 2'ncisini düzenliyoruz. Küçük buluşlar dedik çünkü biz burada bilime küçük adımlar atıyoruz ve istiyoruz ki geleceğimizin teminatı gençlerimiz bilime büyük adımlar atsınlar. Bu konuda bir uğraşımız var. Geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz her sene başvuruda bulunacağız. Bugün burada 35 atölye 1 sergi ve 5 adet söyleşimiz var. 7 bin öğrenciyi ağırlamak üzere programladık. İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi öğrencilere, velilelere ve öğretmenlere her kademeye yelpazesi çok geniş bir bilim alanı hazırladık? diye konuştu.

'TEKNOFEST YARIŞMASINDA İKİ RROJEMİZ FİNALE KALDI'

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilge Evlerinde Teknofest yarışmasına katıldıklarını ve iki projelerinin finale gittiğini söyleyen Şuheda Taşkın ise 'Bu projelerden bir tanesi akıllı servis projesi. Bundan 1-2 yıl önce okul servisinin içerisinde vefat eden bir öğrencinin üzerine bu projeyi geliştirmiştik. Projede her öğrenciye birer tane kart veriyoruz. Bu kartı girişte bulunan sensöre okutup içeri giriyorlar. Çıktıklarında da bu kartı okutup çıkıyorlar yani bu kartı okutmadan çıkan biri varsa içeride kapı hiçbir zaman kilitlenmiyor. Bu sayede servisin içerisinde biri var mı yok mu bunu anlayabiliyoruz' ifadelerini kullandı.