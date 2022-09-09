GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCU KURYESİ GASP GİRİŞİMİNDE YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCU KURYESİ GASP GİRİŞİMİNDE YARALANDI

09.09.2022 08:52
GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCU KURYESİ GASP GİRİŞİMİNDE YARALANDI

GAZİOSMANPAŞA'da altın taşıyan kuryeye 2 motosikletle gelen 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

GAZİOSMANPAŞA'da altın taşıyan kuryeye  2 motosikletle gelen 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurye silahla yaralanırken, saldırganların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcudan altınları alan kurye, çantaları otomobile doğru götürmeye başladı. Kurye, 2 çantayı otomobile yükledikten sonra kalan çantayı yüklemeye çalıştığı sırada 2 motosikletli yanına geldi. Motosiklettekiler ilk olarak havaya ateş etti. Daha sonra 2 motosiklette bulunan 4 kişi çantayı almaya çalıştı. Kurye, saldırganlara müdahale etmeye çalıştığı sırada çıkan arbedede silahla yaralandı. 2 motosiklet ile olay yerine gelen 4 saldırgandan 2'si motosikletle kaçarken, diğer iki kişi motosikleti bırakarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganların kaçma anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"10 EL SİLAH SESİ DUYULDU"Olayı gören Ahmet Görgülü, "Ben burada çalışırken silah sesleri geldi. 5 el silah sesi duyuldu ilk olarak. Ben dışarı çıkmak istemedim. Kaza kurşununa kurban gitmemek için. Daha sonra farklı bir silah sesi daha geldi. Silah sesi susunca dışarı çıkıp baktım. Sokağın ortasında bir motosiklet yerdeydi. O ara biri kenara doğru geliyordu. Üzerine baktım kurşun delmiş geçmiş. Tekrar kontrol ettik vücudunda başka bir yerde yaralanma yoktu. Yaralı 'Herhalde kurusıkıydı' dedi. Sonra yarasını gösterdik. Polisi aramamızı istedi. Zaten o ara polisler geldi. Sonra yaralıya sordum ne olduğunu 'Abi kuyumcuya malzeme götürürken çantayı almaya çalıştılar. Bende direndim. Motosikletin üstüne atladım. Aramızda boğuşma çıktı. Motosiklet düşünce bana ateş etmeye başladılar' dedi. Yaklaşık 10 el silah sesi duyuldu. " dedi.

YORUMLAR
500
Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı Mersin'de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Mersin'de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Motosiklet, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCU KURYESİ GASP GİRİŞİMİNDE YARALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu
00:42 Ermenistan'dan Yunanistan'ın aksine Türkiye hamlesi: İlişkileri düzeltmek istiyoruz
00:24 Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı
00:15 Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı
23:56 Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi
23:59 Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı
23:58 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi
23:42 Kraliçe Elizabeth'in Atatürk'le ilgili unutulmaz sözleri: Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum
23:33 Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 09:11:23. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCU KURYESİ GASP GİRİŞİMİNDE YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement