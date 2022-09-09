Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı

GAZİOSMANPAŞA'da altın taşıyan kuryeye 2 motosikletle gelen 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurye silahla yaralanırken, saldırganların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcudan altınları alan kurye, çantaları otomobile doğru götürmeye başladı. Kurye, 2 çantayı otomobile yükledikten sonra kalan çantayı yüklemeye çalıştığı sırada 2 motosikletli yanına geldi. Motosiklettekiler ilk olarak havaya ateş etti. Daha sonra 2 motosiklette bulunan 4 kişi çantayı almaya çalıştı. Kurye, saldırganlara müdahale etmeye çalıştığı sırada çıkan arbedede silahla yaralandı. 2 motosiklet ile olay yerine gelen 4 saldırgandan 2'si motosikletle kaçarken, diğer iki kişi motosikleti bırakarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganların kaçma anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"10 EL SİLAH SESİ DUYULDU"