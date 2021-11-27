Son dakika haber... Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgası kamerada: 1 yaralı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgası kamerada: 1 yaralı

Vatandaşlar silahlı şahsı dövdü, o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Gazismanpaşa'da laf atma tartışmasının ardından silahlı kavgaya dönen olayda, bir kişi bacağından vuruldu. Çevredekilerin silahlı kişiyi dövdüğü olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samet G. ile Emrullah S. sokakta ağız dalaşına girdi, sonrasında ise kavga etmeye başladı. Kavga anında Samet G., yanındaki silahı çıkararak Emrullah S.'ye ateş etti. Emrullah S., silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralanırken, olayı gören vatandaşlar Samet G.'yi dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığın arasında kalan Samet G.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise bacağından yaralanan Emrullah S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Öte yandan olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kalabalığın Samet G.'yi dövdüğü görülüyor.