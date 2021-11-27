Üye Girişi
GAZİOSMANPAŞA'DA LİNÇ EDİLMEK İSTENEN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA LİNÇ EDİLMEK İSTENEN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

27.11.2021 15:54
GAZİOSMANPAŞA'DA LİNÇ EDİLMEK İSTENEN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GAZİOSMANPAŞA'DA birbirlerine laf atan iki kişiden biri tabanca ile ateş ederek diğerini bacağından yaraladı.

GAZİOSMANPAŞA'DA birbirlerine laf atan iki kişiden biri tabanca ile ateş ederek diğerini bacağından yaraladı. Yaralanan Emrullah S. hastaneye kaldırılırken, çevredekilerin dövdüğü Samet G. gözaltına alındı. Samet G., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sokakta birbirine laf atan Samet G. ile Emrullah S. arasında kavga çıktı. Kavgada Samet G., silahla Emrullah S.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Çevredekiler şüpheli Samet G.'yi yakalayarak dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Samet G.'yi öfkeli kalabalığın elinden alarak gözaltına aldı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı Emrullah S.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüphelinin çevredekilerden dayak yemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Samet G., adliyeye sevk edildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA LİNÇ EDİLMEK İSTENEN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
GAZİOSMANPAŞA'DA LİNÇ EDİLMEK İSTENEN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
GAZİOSMANPAŞA'DA LİNÇ EDİLMEK İSTENEN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
GAZİOSMANPAŞA'DA LİNÇ EDİLMEK İSTENEN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gaziosmanpaşa, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA LİNÇ EDİLMEK İSTENEN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bursa'daki trafik kazasında 4 İHH gönüllüsü yaşamını yitirdi 15:46 Bursa'daki trafik kazasında 4 İHH gönüllüsü yaşamını yitirdi Ekrem İmamoğlu: Projelerimiz Millet İttifakı'nın değil devletin-milletin projeleridir! 15:44 Ekrem İmamoğlu: Projelerimiz Millet İttifakı'nın değil devletin-milletin projeleridir! Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi! 15:00 Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi!
Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! 14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! 12:24 Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!

Son Dakika Haberleri
15:51 Üç gündür her yerde aranıyorlardı! Cansız bedenleri yan yana bir çukurda bulundu!
15:45 Süper Lig'in bir başka süper derbisi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı
15:43 Ekrem İmamoğlu: Projelerimiz Millet İttifakı'nın değil devletin-milletin projeleridir!
15:30 Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü! 4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi!
15:25 Orhan Gencebay da döviz kurlarını yorumladı: 70'lerdeki sıkıntının yanında bu hiçbir şey!
15:24 Fatih Terim oyundan alınca herkes 'eyvah' demişti! Cicaldau'nun durumu belli oldu
15:22 Gece yarısı ormana giren Youtuber esrarengiz koca ayakla karşılaşınca olanlar oldu!
15:13 Organizasyonda dansöz oynattılar! Ticaret Bakanlığı "Bizimle ilgisi yok, inceleme başlatıyoruz" dedi!
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek
14:52 Gürsel Tekin anlattı: Kılıçdaroğlu siyasete girince işinden istifa etti, hesabına yatırılan maaşları faiziyle iade etti!
Üç gündür her yerde aranıyorlardı! Cansız bedenleri yan yana bir çukurda bulundu! Üç gündür her yerde aranıyorlardı! Cansız bedenleri yan yana bir çukurda bulundu!         
15:51
Süper Lig'in bir başka süper derbisi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı Süper Lig'in bir başka süper derbisi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı         
15:45
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
13:42
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!         
11:53
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı! Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!         
10:57
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 15:58:28. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA LİNÇ EDİLMEK İSTENEN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement