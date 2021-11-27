GAZİOSMANPAŞA'DA LİNÇ EDİLMEK İSTENEN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA birbirlerine laf atan iki kişiden biri tabanca ile ateş ederek diğerini bacağından yaraladı. Yaralanan Emrullah S. hastaneye kaldırılırken, çevredekilerin dövdüğü Samet G. gözaltına alındı. Samet G., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sokakta birbirine laf atan Samet G. ile Emrullah S. arasında kavga çıktı. Kavgada Samet G., silahla Emrullah S.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Çevredekiler şüpheli Samet G.'yi yakalayarak dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Samet G.'yi öfkeli kalabalığın elinden alarak gözaltına aldı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı Emrullah S.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüphelinin çevredekilerden dayak yemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Samet G., adliyeye sevk edildi.