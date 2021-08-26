Gaziosmanpaşa'da manevra yapan çekicinin altında kalan yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

Siteden çıkmak için manevra yapan çekici, arkasında bulunan Adalet A'ya çarptı. Çekicinin altında kalan yaşlı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 795. Sokak'taki sitede arızalanan bir otomobil çekiciye yüklendi.

Gaziosmanpaşa 'da manevra yapan çekicinin altında kalan 75 yaşındaki kadın yaralandı.

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