GAZİOSMANPAŞA'DA MARKET SOYGUNU - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA MARKET SOYGUNU

6 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'DA MARKET SOYGUNU -Maskeli silahlı soyguncu marketin kasasından yaklaşık 17 bin lirayı alarak kaçtı.

GAZİOSMANPAŞA'DA MARKET SOYGUNU, System.String[]

GAZİOSMANPAŞA'DA MARKET SOYGUNU

-Maskeli silahlı soyguncu marketin kasasından yaklaşık 17 bin lirayı alarak kaçtı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Gaziosmanpaşa'da bir markete gelen maskeli şüpheli, çalışanlara silah doğrultarak kasadaki 17 bin lirayı alarak kaçtı. Aynı marketin daha önce de soyulduğu ortaya çıktı.

Olay,  09.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1161.sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki market çalışanı sabah marketi açarak paraların bulunduğu kasayı almak için aşağı kata indi. Bu sırada silahlı ve maskeli bir kişi, elindeki silahla markete girdi. Aşağı kata inen şüpheli, market çalışanlarına silah doğrulatarak kasadaki paraları istedi. Marketin kasasından yaklaşık 17 bin lira alan şüpheli hızla koşarak olay  yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde incelemede bulundu. Market çalışanları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.  Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı  marketin daha önce de soyulduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme çalışması

-Marketten görüntü

-Genel ve Detaylar


Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:09 Kaynak: DHA
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