Gaziosmanpaşa'da maske ve eldivenler tıbbı atık olarak toplanacak - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da maske ve eldivenler tıbbı atık olarak toplanacak

Maske ve eldivenleri atmak için hijyenik tıbbi atık konteynerleri yerleştirdi

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında maske ve eldivenler tıbbi atık olarak değerlendirildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi de kamu binaları ile ortak kullanım alanlarına maske ve eldivenleri atmak için hijyenik tıbbi atık konteynerleri yerleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerinin bertaraf edilmesine ilişkin genelge yayımladı. Genelge kapsamında belediyeler kamu hizmet binaları, belediye binaları, muhtarlıklar, meydanlar ve yoğun kullanılan otobüs duraklarına tıbbi atık konteynerleri yerleştirecek. Genelde kapsamında harekete geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi de pazar, market, toplu ulaşım ve ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için ilçe genelinde birçok noktaya tıbbi atık konteynerleri yerleştirdi.

Bu kapsamda vatandaşlar kullandıkları tek kullanımlık maske ve eldivenleri, üzerinde bilgilendirici mesajlar yazılı olan kapaklı ve hijyenik tıbbi atık konteynerlerine atacak. Toplanacak olan kullanılmış maske ve eldivenler üzerindeki olası virüsün hayatta kalma süresini ortadan kaldırmak için geçici depolama alanlarında 72 saat bekletilecek. Maske ve eldivenler daha sonra tıbbi atık standartlarına uygun biçimde bertaraf edilecek.

"Bu malzemelerin tıbbi atık olarak toplanmasını sağlayacağız"

Vatandaşların sağlığını koruma amacıyla çıkarılan genelge kapsamında konteynerleri yerleştirdiklerini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın genelgesi kapsamında bu atıkların normal atık olmadığı ve tıbbi atık olarak toplanması gerektiği bizlere genelge olarak geldi. Biz de hemen bu çalışmayı uygulamaya soktuk. Vatandaşların kullanmış oldukları eldiven ve maskeleri gelişi güzel sokaklara ya da kendi evlerinde normal çöplere atmaması gerektiğini bunun daha dezenfekteli bir şekilde özel yapılmış konteynerlere ya da kendi atacağı yerde 72 saat bekleterek belediyemizin alması gerekiyor. Sokaklarda maskelerin ve eldivenlerin gelişi güzel atıldığını görebiliyoruz. Vatandaşların hem duyarlılık göstermesi hem de kendi sağlığını koruması anlamında bu malzemelerin tıbbi atık olarak toplanmasını sağlamaya çalışacağız" dedi.